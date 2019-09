Cluj-Lazio in TV e in streaming

Cluj-Lazio è una delle partite valide per il primo turno della fase a gironi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 alla Cluj Arena di Cluj Napoca, in Romania, e sarà trasmessa da Sky. Nei sorteggi di agosto la Lazio è finita in un girone alla sua portata ma non così facile, dove oltre al Cluj ci sono Celtic Glasgow e Rennes. Per la squadra di Simone Inzaghi sarà quindi importante partire subito con una vittoria contro gli avversari meno competitivi del girone.

Dove vedere Cluj-Lazio

Cluj-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini.. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Cluj-Lazio

Cluj (4-3-3) Arlauskis; Susic, Burca, Mureşan, Camora; Paun, Bordeianu, Djoković; Deac, Traorè, Omrani

Lazio (3-5-2) Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Berisha, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Jony; Correa, Caicedo