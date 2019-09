La mostra su come imparano le intelligenze artificiali, a Milano

Training Humans è la nuova mostra dell’Osservatorio Fondazione Prada di Milano, in corso dal 12 settembre al 24 febbraio 2020. È realizzata da Kate Crawford, professoressa e studiosa nel campo dell’intelligenza artificiale, e dall’artista e ricercatore Trevor Paglen, ed è dedicata alle immagini usate dagli scienziati per addestrare le intelligenze artificiali e riconoscere gli oggetti, le persone, le emozioni. Lo fa anche da un punto di vista storiografico, illustrando alcuni repertori e metodi che sono stati usati dagli anni Sessanta a oggi, da enti pubblici e privati. In particolare la mostra esplora due particolari aspetti: la codificazione degli esseri umani attraverso i database usati per l’addestramento, che a volte ricordano pratiche di classificazione sociale, frenologia ed eugenetica; e le modalità con cui le intelligenze artificiali etichettano questi materiali.

Inizia con i primi esperimenti di riconoscimento facciale realizzati in laboratorio e finanziati dalla CIA dal 1963 e prosegue con il Face Recognition Technology (FERET), un programma sviluppato negli anni Novanta dal ministero della Difesa statunitense , che raccoglie 1.199 fotografie di persone per un totale di 14.126 immagini, tutte di proprietà dello stato, come le foto segnaletiche scattate dall’FBI o dei detenuti in carcere. Le cose sono cambiate con i Internet e i social network, che hanno aumentato enormemente il numero di immagini disponibili, spesso raccolte e usate dai ricercatori senza chiedere il consenso del fotografo o del soggetto ritratto. Le persone fotografate vengono poi classificate in base all’etnia, al genere, all’età, all’emozione provata.

Per finire sono esposti i sistemi di classificazione basati sulle emozioni, a partire dalla teoria dello psicologo Paul Ekman per cui esistono sei stati emotivi universali di base. L’obiettivo è insegnare alle intelligenze artificiali a misurare le espressioni facciali per valutare la loro salute mentale delle persone, la loro affidabilità come evenutali nuovi assunti o la loro tendenza a commettere atti criminali. Tra i dataset (cioè le collezioni di dati) più importanti c’è ImageNet, iniziato nel 2009: raccoglie 14 milioni di immagini, ognuna accompagnata da un’etichetta per descriverla e per insegnare all’intelligenze artificiali come interpretarla. I suoi inventori l’hanno definita un tentativo di mappare l’universo di oggetti.

Alla fine di Training Humans anche i visitatori possono provare a farsi etichettare da un’intelligenza artificiale, che ne indicherà l’età il sesso, l’emozione o il lavoro.