Cosa c’è stasera in TV

L’estate sta per finire, e con lei anche la programmazione televisiva fatta di repliche di vecchi programmi e serie tv. In attesa dei nuovi programmi dell’autunno – non è detto che saranno migliori delle repliche – stasera su Rai 1 andrà in onda ancora una replica di una vecchia puntata del Commissario Montalbano, mentre su Rai 2 inizia la nuova stagione del programma Stasera tutto è possibile, da quest’anno condotto da Stefano De Martino. Su Canale 5 ci sarà una nuova puntata della versione di Temptation Island con protagonisti personaggi famosi (più o meno famosi, dai). Se cercate un film, su Italia 1 c’è The Foreigner, un film d’azione con Jackie Chan e Pierce Brosnan, su Tv8 c’è l’ultimo 007 con Sean Connery e su Paramount Channel una commedia romantica con Kate Beckinsale e John Cusack, Serendipity.

Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano – Il senso del tatto

Replica di un vecchio episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con protagonista il commissario Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime quattro edizioni il presentatore è stato Amadeus, mentre in quest’ultima è Stefano De Martino.

Rai Tre

21.05 – Presa diretta “La battaglia della salute”

Il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, questa sera con una puntata dedicata alla sanità in Italia.

Questa sera alle 21.45 su #Rai3 #Presadiretta mette al centro del racconto il Servizio Sanitario Nazionale, gratuito e universale, che il mondo ci invidia. Un viaggio tra le contraddizioni della Sanità pubblica, tra eccellenze e difficoltà.@IaconaRiccardo @DProcaccianti pic.twitter.com/IzMWeuLEHr — Presa Diretta (@Presa_Diretta) September 16, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Terza puntata della nuova stagione del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.30 – Temptation Island VIP II

Seconda puntata della nuova stagione del programma che cerca di far lasciare delle coppie (o, ma sono punti di vista, di rafforzare la loro relazione). I concorrenti sono coppie di personaggi famosi i cui componenti sono separati e passano del tempo con dei tentatori, o delle tentatrici, messi lì per vedere quanto è solida la coppia.

"Ma io ho sonno" Sharon si presenterà al falò di confronto immediato? Lo scopriremo domani sera alle ore 21.20 su Canale 5, non mancate 💥 #TemptationIslandVip pic.twitter.com/GgWdawvvA3 — Temptation Island (@TemptationITA) September 15, 2019

Italia Uno

21.20 – The foreigner

Film del 2017 con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Il proprietario di un ristorante cinese di Londra subisce un attacco dell’IRA e decide di rintracciare da solo i colpevoli della morte della figlia.

La7

21.40 – Body of Proof

Quattro episodi della seconda stagione di questa serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.

TV8

21.35 – Agente 007 – Mai dire mai

Uno dei film su James Bond con Sean Connery nel ruolo dell’agente segreto. Nonostante la presenza di Connery, Mai dire mai non fa parte della serie ufficiale di 007, non essendo stato prodotto dalla EON Production. Nel video trovate un’introduzione al film del critico Alberto Farina.

Nove

21.15 – Rubio alla ricerca del gusto perduto

Seconda puntata di un nuovo programma in cui Chef Rubio viaggia alla scoperta dei piatti meno conosciuti della cucina dell’Estremo Oriente.

Paramount Channel

21.10 – Serendipity

Film del 2001 con Kate Beckinsale e John Cusack: a New York, Jonathan Trager e Sara Thomas si incontrano mentre entrambi cercano di comprare lo stesso paio di guanti. Passeggiano, si piacciono, ma lei si rifiuta di dargli il numero di telefono proponendo che sia il destino a decidere di loro.

Iris

21.15 – Sapore di mare

Commedia del 1983 diretta da Carlo Vanzina e con Jerry Calà e Christian De Sica. Un po’ l’archetipo delle commedie italiane ambientate al mare, che in questo caso è quello di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove si incontrano famiglie e ragazzi provenienti da tutta Italia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Red zone – 22 miglia di fuoco