Argentina-Spagna, finale dei Mondiali di basket, in TV e in streaming

Argentina-Spagna è la finale della 18ª edizione dei Mondiali di basket. Si gioca oggi pomeriggio, quando in Italia saranno le 14.00, alla Cadillac Arena di Pechino. Sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Argentina-Spagna non era la finale più probabile, ma nel corso del torneo entrambe le squadre hanno ampiamente meritato la qualificazione. L’Argentina ci è arrivata dopo aver eliminato Serbia e Francia nella fase a eliminazione diretta. La Spagna invece ha battuto Polonia e Australia. L’ultima e fin qui unica vittoria dell’Argentina ai Mondiali risale al 1950 mentre la Spagna li vinse nel 2006 per la prima volta.

Dove vedere Argentina-Spagna

La finale dei Mondiali di basket verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistarla pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.