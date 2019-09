Napoli-Sampdoria in TV e in streaming

Napoli-Sampdoria è il secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18 allo Stadio San Paolo di Napoli, impianto ristrutturato nei mesi estivi e al debutto in campionato in questa stagione. La Sampdoria arriva a Napoli dopo un pessimo inizio di campionato dove ha avuto anche la sfortuna di incontrare due squadre consolidate e già brillanti come Lazio e Sassuolo. Ha subito sette gol e dimostrato grossi problemi di gioco con il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Il Napoli invece viene dalla rocambolesca sconfitta per 4-3 contro la Juventus, subita una settimana dopo l’altrettanto rocambolesca vittoria contro la Fiorentina alla prima giornata.

Dove vedere Napoli-Sampdoria

Napoli-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Younes

Sampdoria (3-4-3) Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari