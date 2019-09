Chi era Ruth Pfau

Ruth Pfau, medico e suora che dedicò oltre 55 anni della propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan, nacque il 9 settembre di 90 anni fa. Nota come la “Madre Teresa del Pakistan”, lavorò per decenni al fianco di migliaia di lebbrosi fondando 157 cliniche in Pakistan, che nel corso della loro attività trattarono oltre 56mila pazienti.

Pfau era nata il 9 settembre del 1929 a Lipsia, in Germania, in una famiglia protestante. Nel secondo dopoguerra fuggì dalla Germania dell’Est trovando riparo in quella dell’Ovest con la famiglia, e iniziò a studiare medicina frequentando negli anni Cinquanta l’Università di Magonza. Fece conoscenza con una donna sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, che aveva deciso di dedicare la propria vita a predicare amore e perdono. Quell’incontro indusse Pfau a ripensare parte della propria vita e a convertirsi al cattolicesimo nel 1953.

Quattro anni dopo, a Parigi, Ruth Pfau entrò nella Società delle figlie del Cuore di Maria, una congregazione di suore dedicata principalmente all’istruzione e all’educazione dei giovani. Compì diverse missioni nel sud dell’India, in parte dell’Afghanistan e in Pakistan, dove venne a contatto con i numerosi casi di lebbra che interessavano la popolazione locale. Pfau aveva 31 anni quando decise di dedicare la propria vita al Pakistan e alla lotta contro le epidemie di lebbra: “Non potevo credere che ci fossero esseri umani che vivevano in quelle condizioni”.

Nel 1960 iniziò a lavorare in una piccola capanna nei pressi di Karachi, la città più popolosa del Pakistan. Insieme ad altri, lavorò alla fondazione del Centro per lebbrosi Maria Adelaide, che in breve tempo divenne uno dei punti di riferimento per i malati non solo del Pakistan, ma anche di diversi altri paesi confinanti. Negli anni, il Centro avrebbe poi esteso le proprie competenze, occupandosi anche di malattie come la tubercolosi e programmi di prevenzione contro le malattie della vista.

Nel 1979, quando aveva 50 anni, Pfau ricevette dal ministero della Salute pakistano l’incarico di Consigliere federale sulla lebbra, un riconoscimento importante e che le consentì di esplorare altre aree del Pakistan e organizzare nuovi centri di cura. Finanziò buona parte delle proprie attività grazie alle donazioni, provenienti sia dal Pakistan sia dalla Germania. Nove anni dopo l’incarico governativo, Ruth Pfau ricevette la cittadinanza pakistana.

Nei suoi primi 35 anni di attività in Pakistan, Pfau fu in grado di conseguire notevoli risultati nel contrastare la lebbra. La malattia fu dichiarata sotto controllo nel paese dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1996, con una riduzione da decine di migliaia di casi di lebbra all’anno a poche centinaia.

Pfau Ruth morì il 10 agosto del 2017 a 87 anni, dopo essere stata ricoverata in un ospedale di Karachi per problemi respiratori. Il Pakistan le dedicò funerali di stato, con una cerimonia molto partecipata nella Cattedrale di San Patrizio di Karachi. Il suo ruolo nel ridurre i casi di lebbra e fornire assistenza ai pazienti fu riconosciuto dalla comunità musulmana del Pakistan.