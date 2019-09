Il mondo ha un problema con il nome di Boris Johnson

Durante una riunione tenuta domenica, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sbagliato il nome del primo ministro del Regno Unito, che aveva incontrato giovedì: al posto di Boris Johnson lo ha chiamato Boris Yeltsin, come l’ex presidente russo morto nel 2007.

«Sono tornato da una piacevole visita a Londra, dove ho incontrato il primo ministro Boris Yeltsin», ha detto Netanyahu. Pochi secondi dopo molte persone nella stanza hanno iniziato a ridere, e Netanyahu – accorgendosi dell’errore – ha detto che voleva capire se tutti fossero davvero attenti.

Netanyahu: I came back from a visit with Boris Yeltsin.

Cabinet members: Boris Johnson (with all laughing)

Netanyahu: Boris Johnson! I’m just checking if you are paying attention…

pic.twitter.com/bwMLarjKkN

— Louis Fishman (@Istanbultelaviv) September 8, 2019