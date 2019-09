È morto Robert Mugabe

L’ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe è morto all’età di 95 anni. Mugabe era stato al potere per 37 anni e si era dimesso nel 2017 dopo un colpo di stato guidato dall’esercito. Negli anni Ottanta era stato primo ministro dello Zimbabwe, e poi dal 1987 ne era diventato presidente instaurando un duro regime dittatoriale.

La fine del suo regime era iniziata nel novembre del 2017, quando Mugabe aveva destituito Emmerson Mnangagwa, l’ex vicepresidente ed ex capo dei servizi di sicurezza soprannominato “coccodrillo”. Mnangagwa aveva lasciato immediatamente il paese per paura di essere arrestato, ma il gesto di Mugabe non era stato apprezzato da diversi generali, che lo avevano interpretato come un modo per aprire la strada della successione alla presidenza a Grace, moglie del presidente.

Pochi giorni dopo la destituzione di Mnangagwa erano intervenuti i militari, occupando la sede della televisione nazionale e mettendo agli arresti domiciliari Mugabe. Anche il suo partito, Zanu-PF, gli aveva tolto la presidenza del partito e annunciato che se non si fosse dimesso da presidente ne avrebbe chiesto l’impeachment.