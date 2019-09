Cosa c’è stasera in TV

Stasera ci sarà un’offerta di film piuttosto varia e apprezzabile: tolta la replica di Don Matteo su Rai Uno, ci sarà Captain America (il primo), Beata ignoranza con Giallini e Gassman, l’ultimo capitolo di Hunger Games e The Water Diviner di e con Russell Crowe. Oltre a questo, troverete anche il talk politico In Onda e uno speciale di Maurizio Costanzo dedicato a Mike Bongiorno, di cui tra qualche giorno ricorreranno i dieci anni dalla morte.

Rai 1

21.25 – Don Matteo

Replica dell’episodio finale dell’undicesima stagione della fiction in cui Terence Hill interpreta un parroco che risolve crimini e altri casi legali.

"- Se per una buona causa uno va contro le regole, che male c'è? 🤔

– Solo il suo cuore glielo può dire" 💗#DonMatteo11 il finale di stagione QUESTA SERA alle 21.25 su #Rai1#5settembre pic.twitter.com/hXQSdF3ZSE — Rai1 (@RaiUno) September 5, 2019

Rai 2

21.20 – Captain America – Il primo vendicatore

Film del 2011 con Chris Evans, il primo dedicato al supereroe Marvel diventato tale grazie a un siero che lo trasforma da gracile ragazzo con problemi di asma a soldato invincibile.

Teschio Rosso: "Tu cosa avevi di così speciale?"

Captain America: "Niente… sono un ragazzo di Brooklyn."

Questa sera alle 21.20 su #Rai2#CaptainAmericaTheFirstAvenger @MarvelNewsIT pic.twitter.com/wFeOIqj2YY — Rai2 (@RaiDue) September 5, 2019

Rai 3

21.20 – Beata ignoranza

Commedia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassman e Marco Giallini, che interpretano due professori in aperta ostilità per il modo in cui interagiscono con la tecnologia.

Rete 4

21.30 – The Water Diviner

Primo film da regista di Russell Crowe, uscito nel 2014 e ambientato nel 1919, racconta la storia di un agricoltore australiano che compie un viaggio fino a Gallipoli, in Turchia, per riportare i suoi figli, presunti morti in guerra, a casa e seppellirli.

Canale 5

21.20 – Maurizio Costanzo Show

Puntata speciale in cui si ricorderà Mike Bongiorno, morto a settembre del 2009. Insieme a Costanzo condurrà Gerry Scotti.

Con #PaperissimaSprint – Superspecial Mike” prendono il via le celebrazioni per #MikeBongiorno, a 10 anni dalla scomparsa

Un omaggio dello storico varietà di #AntonioRicci che rivela il lato più autentico e vero del grande presentatore#Canale5, 20.35https://t.co/AVKNDaUabK pic.twitter.com/h2G0rzAbpU — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 5, 2019

Italia 1

21.20 – Hunger Games III

Seconda parte del terzo e conclusivo capitolo della saga tratta dall’omonima trilogia distopica scritta da Suzanne Collins.



La7

21.15 – In Onda

Il talk show di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo.

TV8

21.35 – Hitch – Lui sì che capisce le donne

Celebre film con protagonista Will Smith, in cui interpreta un uomo che fa da consulente agli uomini che hanno difficoltà a uscire con le donne con cui vorrebbero. Sembra uno che la sa lunga, finché non si innamora anche lui.

Rai 4

21.10 – Criminal Minds

Selezione di episodi della celebre serie crime.

Stasera dalle 21:15 prosegue la nostra selezione di episodi di #CriminalMinds per dar vita al ciclo #RealCriminalMinds. Potrete vedere storie ispirate a reali fatti di cronaca con l'ep 7 dell'ottava stagione, l'ep 15 della nona stagione e l'ep 5 della decima stagione. pic.twitter.com/yJATHKg7Wd — Rai4 (@RaiQuattro) September 5, 2019

Iris

21.15 – Gambit – Una truffa a regola d’arte

Commedia del 2012 con Colin Firth, Cameron Diaz e Alan Rickman, scritta dai fratelli Coen. Racconta la storia di un esperto di arte che decide di truffare il suo capo strambo e fastidioso, proponendogli la vendita di un Monet falso.

Sky Cinema Uno

21.15 – Contraband

Sky Cinema Due

21.15 – Munich