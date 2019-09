Meteo: le previsioni per domani, venerdì 6 settembre

Le previsioni meteo per venerdì dicono che continuerà il brutto tempo, ma più in certe zone che in altre. In particolare, dovrebbe piovere nel Nord-Est, in Emilia-Romagna e sulla costa settentrionale della Toscana, di mattina. Di pomeriggio, poi, peggiorerà anche a Milano, nelle Marche e in zone sparse del Sud: nel basso Lazio, in provincia di Napoli, nel Salento e in provincia di Palermo. Di sera continuerà a piovere in tutto il Centro-Nord, mentre di notte ci saranno schiarite, con piogge previste solamente sulla costa adriatica e nel Nord-Est.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la giornata di venerdì sarà piuttosto brutta, con il cielo coperto per tutto il giorno e pioggia prevista a tra le 14 e le 17.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma andrà un po’ meglio, anche se ci sarà comunque tempo variabile: alle 11 è prevista pioggia e poi di sera sarà sereno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.