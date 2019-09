Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 4 settembre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che il brutto tempo di questo inizio settembre ci sarà ancora, ma un po’ meno dei giorni scorsi. Di mattina non dovrebbe piovere da nessuna parte, mentre di pomeriggio si annuvolerà al Sud e pioverà in Sicilia e in provincia di Bari. Al Centro-Nord e al Nord ci sarà il sole, invece. Di sera dovrebbe piovere solamente in Sicilia, mentre di notte ci saranno schiarite anche lì e sul resto della penisola.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì ci sarà il sole per tutto il giorno.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di mercoledì a Milano sarà nuvolosa di mattina e soleggiata di pomeriggio, e ci sarà un gradevole fresco: la mattina ci saranno 19 gradi e la sera 23.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.