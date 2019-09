Mauro Icardi è stato ceduto al Paris Saint-Germain

Nell’ultima giornata della finestra estiva di calciomercato, l’Inter ha ceduto in prestito al Paris Saint-Germain il suo ex capitano, il centravanti argentino Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain dovrebbe pagare subito 5 milioni di euro per il suo prestito annuale e potrà riscattarlo a fine stagione pagando all’Inter circa 65 milioni di euro. Prima di trasferirsi a Parigi, Icardi ha prolungato il suo contratto con l’Inter fino al 2022 per rendere possibile il prestito e l’eventuale riscatto fra un anno.

Icardi era stato escluso definitivamente dal nuovo progetto tecnico dell’Inter lo scorso luglio. Negli ultimi mesi non aveva partecipato alla tournée estiva in Asia ma si era sempre allenato, da solo o ai margini del gruppo, al centro sportivo di Appiano Gentile. La scorsa settimana aveva fatto richiesta di un risarcimento di 1,5 milioni di euro alla società e presentato un’istanza di reintegro in squadra.

Nei suoi anni all’Inter, Icardi è stato probabilmente il giocatore più rappresentativo della squadra, nonché uno dei migliori giocatori della Serie A e fra i più forti centravanti d’Europa. Venne nominato capitano dell’Inter nel 2015, a ventidue anni, due stagioni dopo il suo arrivo a Milano. Icardi ha trascinato l’Inter con i suoi gol: 16 nella prima stagione da capitano, 26 l’anno successivo, 29 in quello dopo ancora e 16 nell’ultima disputata ma interrotta di fatto a febbraio, quando la società aveva deciso di revocargli la fascia di capitano per motivi mai specificati, presumibilmente disciplinari. L’Inter aveva già provveduto a rimpiazzarlo con l’acquisto del centravanti belga Romelu Lukaku già prima di cederlo definitivamente.