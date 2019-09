Da lunedì, Tienimi Bordone

Matteo Bordone, autore e conduttore radiofonico, giornalista, blogger, esperto di quasi tutto in un certo modo suo, e già collaboratore del Post , inizia da lunedì 2 settembre una rubrica quotidiana su podcast per gli abbonati al Post, ogni mattina da lunedì a venerdì: una delle cose nuove che avevamo annunciato sarebbero state create e aggiunte grazie al loro contributo, e altre ne arriveranno.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.