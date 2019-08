Wolverhampton-Torino di Europa League in TV e in streaming

Wolverhampton-Torino è la partita di ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si gioca stasera alle 20.45 al Molineux Stadium di Wolverhampton, in Inghilterra. Nella partita di andata, giocata una settimana fa in Italia, il Torino è stato battuto 3-2, un risultato che complica parecchio la sua qualificazione ai gironi. Stasera in Inghilterra dovrà vincere almeno 2-0 per passare il turno, e non sarà per niente facile, dato che il Wolverhampton ha dato prova di essere superiore nel reparto offensivo e nella condizione fisica generale. Il Torino tuttavia ha iniziato il campionato con una vittoria e nell’ultima settimana potrebbe aver migliorato la propria forma. La vincente di stasera parteciperà ai sorteggi dei gironi in programma domani a Montecarlo. Dovesse essere il Torino, si aggiungerebbe alle altre due italiane già qualificate: Roma e Lazio.

Dove vedere Wolverhampton-Torino

La partita verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251: gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Torino-Wolverhampton sarà trasmessa anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming sul sito del canale. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Torino

Wolverhampton (3-5-2) Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Aina; Belotti, Zaza