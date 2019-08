Il Torino è stato battuto 3-2 dal Wolverhampton nell’andata dei playoff di Europa League

Il Torino ha perso 3-2 contro il Wolverhampton nella partita di andata dei playoff di UEFA Europa League, giocata giovedì sera allo Stadio Olimpico di Torino. In un incontro tutto sommato equilibrato, il Torino ha però sofferto le qualità degli attaccanti del Wolverhampton e la miglior condizione fisica degli avversari. La squadra inglese è andata in vantaggio nel primo tempo con un autogol di Bremer e ha raddoppiato nella ripresa con Diego Jota. Il Torino è riuscito a rispondere subito dopo con un gol di testa di Lorenzo Di Silvestri, ma a venti minuti dalla fine il Wolverhampton ha segnato il terzo gol con un’azione personale di Raul Jimenez. Al novantesimo un calcio di rigore di Andrea Belotti ha mantenuto vive le speranze di qualificazione del Torino in vista della partita di ritorno, in programma fra una settimana in Inghilterra.