Meteo: le previsioni per domani, giovedì 29 agosto

Le condizioni meteo di giovedì in Italia saranno a metà tra il brutto e l’accettabile: in molte zone sarà nuvoloso, in alcune pioverà e in altre ci sarà il sole. Di mattina dovrebbe piovere soltanto in Sardegna settentrionale, mentre di pomeriggio potrebbe esserci pioggia nel Nord-Est e al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. È prevista pioggia anche nel Lazio, a Roma e a Rieti. Di sera invece dovrebbero esserci schiarite ovunque tranne in Sardegna, e di notte pioverà solo nel bellunese.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà una giornata discreta, con poche nuvole di mattina e sole nel pomeriggio.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma potrebbe piovere verso le 14, quindi non dimenticate l’ombrello. Purtroppo però la pioggia non “rinfrescherà” un bel niente, ci saranno comunque 32 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.