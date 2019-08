Fotofinish

Con la fine di agosto ricominciano gli appuntamenti sportivi settimanali, come la Serie A, motivo per cui tra le foto notevoli degli ultimi giorni ci sono un momento della partita tra Roma e Genoa e il ritorno in campo dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, dopo aver passato gli ultimi quaranta giorni in cura per la leucemia. Poi valeva la pena fotografare ciclisti affaticati o romantici, fantine sul podio del dressage, surfisti che si interrompono per aiutare un capodoglio e tifosi che preferiscono un gelato al solito panino da stadio, ora che la stagione lo permette.