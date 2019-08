L’insulto di Bolsonaro a Brigitte Macron

Da giorni il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e quello francese Emmanuel Macron litigano piuttosto pubblicamente sulla questione degli incendi in Amazzonia. Macron aveva messo pressione a Bolsonaro chiedendo che il caso venisse discusso con urgenza nell’ultima riunione del G7, mentre il presidente brasiliano aveva accusato quello francese di avere una «mentalità colonialista». Nel corso dell’ultimo scambio, Bolsonaro – noto da tempo per le sue posizioni razziste e sessiste – ha invece insultato Brigitte Macron, la moglie del presidente francese.

Rispondendo a una persona che su Facebook aveva postato un meme che paragonava sua moglie Michelle con Brigitte Macron, e sosteneva che Macron fosse invidioso per la bellezza di Michelle, Bolsonaro ha risposto: «dai, non umiliarlo. lol». Alcune ore dopo Macron ha definito il commento di Bolsonaro «triste per il Brasile» ed «estremamente maleducato». «Spero che il Brasile avrà presto un presidente all’altezza», ha aggiunto.

In questi giorni il governo di Bolsonaro è accusato spesso di avere fatto poco per prevenire e gestire gli incendi, ignorando i consigli degli ambientalisti – il suo governo ha ammorbidito le pene e i controlli pensati per limitare la deforestazione – e accusando le ong di essere dietro gli incendi, senza fornire alcuna prova.