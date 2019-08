MotoGP: come vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in TV e in streaming

Il Gran Premio di MotoGP di Gran Bretagna si corre oggi sul circuito di Silverstone: la partenza è prevista per le 14. Il Gran Premio di Gran Bretagna è il 13esimo di questo Mondiale di MotoGP, che finora è stato ampiamente dominato dal pilota spagnolo Marc Marquez, che guida una moto Honda ufficiale. Marquez partirà anche dalla pole position, la sua ottava stagionale. In seconda posizione ci sarà Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, che nell’ultimo Gran Premio è arrivato prima dopo un notevole sorpasso all’ultima curva, partirà dalla settima posizione.

Come vedere il Gran Premio in streaming

Il Gran Premio si potrà vedere in diretta su Sky Sport MotoGP e solo in differita, alle 18.30, su TV8.