Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP

Il Gran Premio di oggi, che si è corso sul circuito si Spielberg, era il 12° di questo Motomondiale: Marquez continua a essere primo in classifica, ma Dovizioso gli si è avvicinato di qualche punto. Al terzo posto è arrivato il francese Fabio Quartararo e al quarto posto è arrivato Valentino Rossi: entrambi sono però arrivati diversi secondo dopo Marquez e Dovizioso, che hanno fatto gara di testa per gran parte del Gran Premio.

Surely the sweetest victory of @AndreaDovizioso 's career! 🥇 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/vNgHO372eb

WHAT A CLASSIC! 🔥

Andrea Dovizioso, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Austria, dopo un duello pieno di sorpassi e contro-sorpassi con lo spagnolo Marc Marquez, che era partito in pole position. In particolare, Dovizioso ha vinto la gara dopo un sorpasso all’ultima curva.

