Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv ci saranno una nuova puntata di SuperQuark, storico programma condotto da Piero Angela, e tre episodi di Elementary, serie ispirata alle storie di Sherlock Holmes in cui Lucy Liu è il dottor Watson. Tra i film, per nostalgici: Sissi, la giovane imperatrice, I tartassati con Totò e Aldo Fabrizi, È nata una stella con Barbra Streisand, e Il tempo delle mele, quel film francese del 1980. Infine, un film su Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, che ad Assange non piacque per niente.

Rai Uno

21.25 – SuperQuark

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Piero Angela. Stasera si parlerà, tra le altre cose, della Siberia, delle isole dell’oceano Pacifico e della capacità di adattamento delle antiche popolazioni che le abitano.

Le auto guideranno da sole?

Oggi esiste già una piccola città in cui le auto si muovono senza pilota: è #Duckietown, si trova all’interno del Politecnico di Zurigo e i suoi abitanti sono…molto particolari #Superquark #20agosto pic.twitter.com/3HDIsgz7xd — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) August 20, 2019

Rai Due

21.20 – Elementary

Nuovi episodi della settima stagione della serie ispirata alle storie di Sherlock Holmes e ambientata nella New York contemporanea. È quella in cui Lucy Liu è il dottor Watson.

⚔ Sherlock scopre chi è stato ad uccidere Conrad e i suoi genitori. Tutto sembra pronto per incastrarlo ma ogni strada intrapresa finisce in fallimento. 💥 Stasera 21.20 in prima visione assoluta su #RAI2 il finale di serie di @Elementary_CBS pic.twitter.com/BRGJ5TqGHB — Rai2 (@RaiDue) August 21, 2019

Rai Tre

21.05 – Sissi, la giovane imperatrice

Film del 1956 diretto da Ernst Marischka con Romy Schneider: è il secondo di una trilogia di film sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera.

Rete 4

21.30 – Sapore di mare II. Un anno dopo

Film italiano del 1983 diretto da Bruno Cortini con Gianni Ansaldi, Massimo Ciavarro e Isabella Ferrari. È il seguito di Sapore di mare uscito lo stesso anno.

Canale 5

21.15 – Rosamunde Pilcher, Va’ dove ti porta il cuore

Film televisivo tratto da uno dei romanzi della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher.

Italia Uno

21.20 – Hunger Games

Primo film della trilogia tratta dai romanzi di Suzanne Collins, con Jennifer Lawrence.

La7

21.35 – I tartassati

Film del 1959 con Totò e Aldo Fabrizi. Parla del titolare di un negozio che cerca di corrompere un onestissimo ispettore della Guardia di Finanza. Il regista è Steno, cioè Stefano Vanzina.

TV8

21.35 – Il tempo delle mele

Quel film francese del 1980. Ha per protagonista Sophie Marceau alla sua prima (e più importante) apparizione al cinema: aveva 14 anni. Parla di una ragazza delle scuole superiori e di tutte le “prime cose” che si vivono in quel momento dell’adolescenza: amori, crisi, conflitti con i genitori.

Nove

21.30 – Broken City

Thriller americano del 2013, con Mark Wahlberg, Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones. Wahlberg interpreta un poliziotto di New York accusato dell’omicidio dell’uomo che aveva violentato e ucciso un’adolescente, e che era stato rilasciato per un vizio di forma. A Wahlberg viene riconosciuta la legittima difesa grazie all’intervento di Russell Crowe, il sindaco della città, che nasconde le prove della colpevolezza.

Rai4

21.15 – A Good Marriage

Film del 2014 basato sul racconto Un bel matrimonio di Stephen King. Al venticinquesimo anno di matrimonio, una donna scopre che il marito è un serial killer con decine di omicidi alle spalle.

Rai Movie

21.10 – Il quinto potere

Film del 2013 sul rapporto tra Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, e il suo collega Daniel Domscheit-Berg, interpretati rispettivamente da Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl. La sceneggiatura si basa su due libri. Dopo averlo visto Assange definì il film un’opera «volta a demolire la mia credibilità personale».

Iris

21.10 – È nata una stella

Film del 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson. È il secondo remake di È nata una stella del 1937, dopo È nata una stella del 1954. Nel 2018 è uscito un terzo remake con Bradley Cooper e Lady Gaga.

Sky

Sky Cinema Uno

21-15 – Upgrade