Meteo: le previsioni per domani, martedì 20 agosto

Domani, per chi sta al Nord, sarà uno di quei giorni in cui, magari, uscendo di casa, non verrà da pensare che potrebbe piovere. E invece probabilmente pioverà, e in alcuni casi si tratterà di temporali. I più intensi sono attesi dal tardo pomeriggio in poi, nel nord del Piemonte e della Lombardia. Altrove, più lontano dalle Alpi, non dovrebbe piovere e anzi ci sarà un cielo generalmente sereno. Al Centro e al Sud si fa presto a dire come sarà il tempo: bello, con il sole e il cielo azzurro quasi ovunque. Le temperature minime e massime sono previste in leggero aumento su quasi tutta Italia, fatta eccezione per le aree alpine.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, come detto, potrebbero esserci temporali, specialmente nel pomeriggio.

Roma

A Roma, domani, è previsto sole senza nemmeno una nuvoletta, per tutto il giorno. Le temperature saranno in linea con quelle degli ultimi giorni, comprese tra i 21 e i 34 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.