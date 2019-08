Le previsioni meteo per domani, venerdì 16 agosto

Domani l’unica zona in Italia senza sole sarà la Pianura Padana: in Emilia-Romagna, nella parte sud di Lombardia, Veneto e Piemonte ma anche su Liguria e Marche il cielo sarà parzialmente nuvoloso, per rovinare il vostro risveglio. Nel pomeriggio andrà meglio quasi dappertutto, ma non in Piemonte; la serata sarà serena o poco nuvolosa ovunque.





Le previsioni meteo a Roma

La giornata sarà bellissima, le temperature supereranno i 30 gradi, ma la notte sarà fresca.



Le previsioni meteo a Milano

Si starà benissimo, per la gioia delle sei-sette persone rimaste in città.



***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.