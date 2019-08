Supercoppa europea, Liverpool-Chelsea in TV e in streaming

Liverpool-Chelsea è la partita valida per la Supercoppa europea del 2019, il trofeo estivo che apre la stagione delle competizioni UEFA in cui si affrontano le squadre vincitrici delle ultime edizioni di Champions ed Europa League. Liverpool-Chelsea si gioca stasera alle 21 alla Vodafone Arena di Istanbul, lo stadio del Besiktas. Quest’anno, per la prima volta nella storia del trofeo, si affronteranno due squadre inglesi. Nelle 43 edizioni disputate finora, per 23 volte ha vinto la squadra vincitrice della Champions League. La partita di stasera sarà anche la prima finale maschile UEFA arbitrata da una donna, la francese Stephanie Frappart, che la dirigerà con le assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal.

Venerdì scorso il Liverpool ha iniziato la Premier League con una netta vittoria per 4-1 contro il Norwich City. La squadra di Jürgen Klopp è la principale contendente al titolo insieme al Manchester City, vincitore delle ultime due edizioni. In estate non ha fatto grossi investimenti: ha comprato soltanto un difensore e un portiere di riserva. La squadra punta ancora sul gruppo campione d’Europa. Il campionato del Chelsea, invece, è iniziato con una brutta sconfitta per 4-0 contro il Manchester United. In estate la dirigenza ha sostituito Sarri con il suo ex storico capitano, Frank Lampard. La scelta di Lampard è stata forzata dal blocco del mercato estivo, per il quale la squadra non ha potuto rinforzarsi anche dopo aver perso il suo giocatore più forte, Eden Hazard. Gli unici nuovi sono Christian Pulisic, acquistato già in inverno dal Borussia Dortmund, e il promettente attaccante Tammy Abraham, rientrato da un prestito.

Dove vedere la Supercoppa europea

Liverpool-Chelsea sarà trasmessa sia da Sky che da Mediaset. Sky la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201), con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani, e in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Mediaset invece la trasmetterà in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serna. In streaming si potrà seguire in diretta dal sito di Canale 5, raggiungibile da qui.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

Liverpool (4-3-3) Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mane, Firmino

Chelsea (4-2-3-1) Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kovacic, Jorginho; Pedro, Mount, Barkley; Abraham