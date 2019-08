Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una finale maschile della UEFA

La UEFA — l’organo che governa il calcio professionistico europeo — ha affidato l’arbitraggio della Supercoppa tra Liverpool e Chelsea alla francese Stephanie Frappart, che diventerà quindi la prima donna ad arbitrare una finale maschile organizzata dalla UEFA. Frappart ha 35 anni e lo scorso aprile aveva arbitrato per la prima volta una partita di Ligue 1 maschile, la prima divisione del campionato francese. Il 7 luglio era stata scelta dalla FIFA per arbitrare la finale dei Mondiali di calcio femminili disputata a Lione tra Stati Uniti e Olanda. Il prossimo 14 agosto, alla Vodafone Arena di Istanbul, dirigerà la partita tra la vincitrice della Champions League e la vincitrice dell’Europa League con le assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.

Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏https://t.co/KHrJiRAY7Q

— UEFA (@UEFA) August 2, 2019