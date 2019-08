Debrecen-Torino di Europa League in TV e in streaming

Debrecen-Torino è una delle partite valide per il ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.30 allo stadio Nagyerdei di Debrecen, in Ungheria. All’andata, disputata una settimana fa in Italia, il Torino ha vinto 3-0 senza troppe difficoltà, avvicinandosi quindi alla qualificazione al turno successivo. Stasera in Ungheria la squadra di Walter Mazzari dovrà difendere il risultato: la vincente si qualificherà al terzo turno preliminare, dove affronterà la vincente tra Esbjerg e Shakhtyor Soligorsk.

Dove vedere Debrecen-Torino

A differenza della partita di andata, trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno, la partita di ritorno non verrà trasmessa in Italia: come riferito dal direttore di Sky Sport, non è stato possibile trovare accordi con i detentori dei diritti televisivi. In Ungheria le partite delle coppe europee delle squadre locali sono trasmesse dalle reti pubbliche MTVA, visibili in streaming tramite il portale online Mediaklikk, raggiungibile da qui. L’eventuale streaming della partita sarà disponibile poco prima del calcio d’inizio.

Le probabili formazioni di Debrecen-Torino

Debrecen (4-3-3) Nagy; Kinyik, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Varga, Toszer, Szecsi; Zsori, Trujic, Takacs

Torino (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti