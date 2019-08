Serie A, date e orari delle prime due giornate

La Lega Serie A ha comunicato le date, gli orari e i canali televisivi delle prime due giornate di campionato, in programma tra il 24 e il 26 agosto e tra il 30 agosto e il primo settembre. La prima partita di campionato la giocherà come di consueto la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, che sabato 24 agosto ospiterà il Parma a Torino con calcio d’inizio alle 18; alle 20.45 si giocherà invece Fiorentina-Napoli. La prima giornata si concluderà lunedì 26 agosto con il posticipo di Milano tra Inter e Lecce.

Sabato 24/8

18.00

Juventus-Parma (Sky)

20.45

Fiorentina-Napoli (Sky)

Domenica 25/8

18.00

Udinese-Milan (Sky)

20.45

Cagliari-Brescia (Sky)

Verona-Bologna (Dazn)

Roma-Genoa (Dazn)

Sampdoria-Lazio (Sky)

Spal-Atalanta (Sky)

Torino-Sassuolo (Sky)

Lunedì 26/8

20.45

Inter-Lecce (Dazn)

La seconda giornata di campionato inizierà venerdì 30 agosto con il derby emiliano tra Bologna e Spal. Proseguirà poi con i due anticipi del sabato, tra i quali Juventus-Napoli, e il resto degli incontri la domenica sera tra le 18 e le 20.45.

Venerdì 30/8

20.45

Bologna-Spal (Sky)

Sabato 31/8

18.00

Milan-Brescia (Dazn)

20.45

Juventus- Napoli (Sky)

Domenica 1/9

18.00

Lazio-Roma (Sky)

20.45

Atalanta-Torino (Dazn)

Cagliari-Inter (Sky)

Genoa-Fiorentina (Sky)

Lecce-Verona (Sky)

Sassuolo-Sampdoria (Sky)

Udinese-Parma (Dazn)

Qui il calendario completo della Serie A.