Meteo: le previsioni per domani, giovedì 1 agosto

Il tempo di giovedì sarà simile a quello dei giorni passati, ovvero bello in tutta la penisola ma con perturbazioni al nord: di mattina pioverà in Trentino-Alto Adige, vicino al confine con la Svizzera, poi di pomeriggio è prevista pioggia anche in Friuli Venezia Giulia e di sera in Lombardia settentrionale. Nella zona del Nord-Italia più vicino alla pianura padana, invece, sarà solo nuvoloso, mentre al Centro e al Sud sarà prevalentemente soleggiato.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, giovedì, potrebbe essere una brutta giornata: sarà nuvoloso per tutto il giorno e ci sono probabilità di pioggia, anche se basse.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di giovedì, a Roma, sarà bella da mattina a sera con una massima di 35 gradi e una minima di 21.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.