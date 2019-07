Le previsioni meteo per domenica 28 luglio

Al Nord e al Centro ci sarà brutto tempo per tutta la giornata, e ci saranno nuvole e temporali dopo giorni di caldo molto intenso. Pioverà soprattutto su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulle regioni tirreniche. Anche al Sud il cielo sarà coperto, con possibilità di sporadiche piogge. In serata dovrebbe migliorare un po’ ovunque: lunedì tornerà il bel tempo – e il caldo – in tutto il paese.

Le temperature caleranno molto rispetto ai giorni scorsi, e si manterranno quasi ovunque sotto ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

Si prevedono temporali e temperature basse soprattutto al mattino, ma la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per Milano

Anche a Milano pioverà in mattinata, mentre nel pomeriggio il cielo sarà coperto e le temperature non supereranno i 26 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.