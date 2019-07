150 migranti potrebbero essere morti in un naufragio al largo della Libia

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l’agenzia dell’ONU che si occupa di rifugiati, ha detto che decine di migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche: le persone morte potrebbero essere fino a 150, mentre altre 140 sarebbero state riportate in Libia. La barca era partita dalla città libica di Homs, 120 chilometri a est della capitale Tripoli. Charlie Yaxley, portavoce dell’UNHCR, ha detto che i migranti sono stati soccorsi da un pescatore locale e poi consegnati alla cosiddetta “Guardia costiera libica“.

Yaxley ha spiegato che uno dei migranti sopravvissuti ha parlato di un numero elevatissimo di persone morte in mare, forse 150. Per il momento non ci sono cifre più precise.

Se il numero di morti fosse confermato, il naufragio di oggi sarebbe il peggiore avvenuto nel Mediterraneo centrale dall’inizio del 2019.

If estimated figures are correct, this is the largest loss of life on the central Med in 2019.

A reminder, if it was needed, that there MUST be a shift in approach to the Mediterranean situation.

Urgent need to save lives at sea. https://t.co/wTl7Thwzru

