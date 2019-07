L’intervento di Conte sul caso Russia-Lega

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi riferirà al Senato sul caso della presunta trattativa della Lega per ottenere un finanziamento illegale dalla Russia, storia di cui si è molto parlato nelle ultime settimane e che ha provocato grandi critiche al leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

Conte parlerà alle 16.30, e la prima cosa da sapere è che il segretario della Lega Matteo Salvini quasi certamente non ci sarà. Dopo aver inizialmente annunciato che avrebbe partecipato alla seduta e che avrebbe parlato dopo Conte, il ministro dell’Interno ha deciso di convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza al Viminale alle 16. Da un paio di settimane Salvini nega categoricamente la tesi secondo cui alcuni funzionari del suo partito avrebbero provato – durante una riunione che è stata registrata e la cui registrazione poi è stata diffusa – a ottenere un finanziamento di 65 milioni da ottenere attraverso la vendita di petrolio a Eni, nata da un’inchiesta dell’Espresso e da una di BuzzFeed, e su cui è in corso un’indagine della procura di Milano.

Cosa aspettarsi

Conte oggi ribadirà probabilmente quanto sostenuto dalla presidenza del Consiglio in una nota diffusa lo scorso 14 luglio: e cioè che non conosce personalmente Gianluca Savoini, il collaboratore di Salvini al centro dell’indagine, considerato l’intermediario tra la Lega e il governo russo. Savoini, che era presente all’incontro di ottobre a Mosca in cui si discusse del finanziamento, ha partecipato anche a una cena di gala in onore di Putin lo scorso 4 luglio: a questo proposito la presidenza del Consiglio – che l’aveva organizzata – ha precisato che «era stato invitato insieme a tutti i partecipanti al Forum di dialogo italo-russo che si era tenuto il pomeriggio dello stesso giorno al ministero degli Esteri».

Secondo Repubblica, Conte oggi non dovrebbe scendere nei dettagli della vicenda, ma dovrebbe piuttosto ribadire l’estraneità del governo a qualche tipo di rapporto non ufficiale con il governo di Vladimir Putin, e assicurare la collocazione atlantica dell’Italia. Sempre Repubblica scrive che da due giorni la presidenza del Consiglio ha chiesto allo staff di Salvini di rispondere ad alcune domande sul caso, per preparare l’intervento: la principale è se Savoini abbia mai fatto parte di una delegazione ufficiale governativa in visita in Russia, e chi abbia pagato per i suoi voli e le sue spese quelle volte in cui ha accompagnato Salvini a Mosca. Secondo Repubblica, però, l’ufficio di Salvini ha preso tempo senza rispondere, finora, alla presidenza del Consiglio.

Dopo l’intervento di Conte ci saranno alcune domande da parte dei Senatori: per il Partito Democratico doveva parlare l’ex segretario Matteo Renzi, che però mercoledì ha annunciato polemicamente di rinunciare allo spazio dopo che altri compagni di partito – che lui definisce «vicini alla segreteria» – avevano protestato.