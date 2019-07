Le nuove maglie delle squadre di calcio di mezzo mondo

Nella prossima stagione il Barcellona, squadra campione di Spagna in carica, giocherà le partite casalinghe con una maglia a scacchi ispirata al distretto cittadino dell’Eixample, con i suoi edifici quadrati perlopiù disposti a scacchiera. Le nuove maglie del Barcellona sono state realizzate per il ventunesimo anno consecutivo da Nike, l’azienda statunitense che in Europa mantiene sponsorizzazioni ventennali anche con l’Inter e con il Paris Saint-Germain. Per l’Inter la novità di quest’anno è invece “l’interruzione” delle righe verticali nella prima maglia, mentre per il PSG è il nuovo sponsor, il gruppo alberghiero francese AccorHotels. Queste sono alcune delle novità con le maglie delle principali squadre di calcio, che ogni anno vengono rinnovate e aggiornate in base alle nuove mode e alle esigenze dei club. In questa gallery trovate tutte quelle che sono state presentate finora.

La nuova maglia casalinga della Juventus non ha le righe ed è divisa a metà da una linea rosa. Il club ha spiegato che «continua a guardare al futuro, con l’intento coraggioso di rompere gli schemi, senza dimenticare l’eredità del passato». Il tema delle divise della Roma è invece la mitologia romana, con saette dappertutto. Dall’altra parte dell’oceano Atlantico, in attesa delle nuove divise di Boca Juniors e River Plate, il Corinthians di San Paolo giocherà con una maglia dedicata al Ronaldo brasiliano, che proprio al Corinthians finì la propria carriera nel 2011. I campioni d’Inghilterra del Manchester City, invece, hanno lasciato Nike per Puma, la quale aveva precedentemente interrotto la sponsorizzazione dell’Arsenal, tornato con Adidas dopo oltre vent’anni.