La nuova maglia a scacchi del Barcellona

La squadra di calcio spagnola del Barcellona ha presentato le sue nuove divise casalinghe per la prossima stagione. Per il ventunesimo anno consecutivo sono state realizzate da Nike, ma rispetto a quelle prodotte in passato non hanno le strisce: presentano uno stile inedito a scacchi ispirato al distretto cittadino dell’Eixample, i cui edifici quadrati sono perlopiù disposti a scacchiera. «Sarà anche diverso, ma è Barcellona al 100 per cento e trovo giusto che il design rappresenti meglio il ​​legame che il club ha con i suoi tifosi e le persone che stanno guidando la città nel futuro», ha detto il difensore catalano Gerard Piqué alla presentazione. I pantaloncini della divisa sono blu, così come i calzettoni. La maglia sarà in commercio online e nei negozi da martedì 4 giugno.