La nuova maglia Nike dell’Inter

L’Inter ha presentato la sua nuova divisa casalinga, che verrà usata da tutte le squadre – maschili e femminili – nella prossima stagione calcistica. Per il ventunesimo anno consecutivo è realizzata da Nike: l’azienda statunitense si è ispirata alla maglia da trasferta usata nella stagione 1989/90, dalla quale ha ripreso l’inserto a strisce diagonali sul petto che si interseca con le tradizionali righe nerazzurre. Il colletto e le maniche presentano invece dei grossi bordi bianchi. La divisa è completata da pantaloncini neri e calzettoni metà neri è meta azzurri. Verrà indossata in anteprima in occasione dell’ultima giornata di campionato, domenica 26 maggio, quando l’Inter giocherà al Meazza contro l’Empoli. La maglia e la nuova linea d’abbigliamento Nike saranno in vendita a partire da giovedì 23 maggio.