Conte dice che il governo non può dire no alla TAV

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto in una diretta Facebook che il governo non può opporsi alla realizzazione della TAV e che l’unico a poter fermare l’opera è il Parlamento, dove la stragrande maggioranza dei deputati e dei senatori è favorevole alla prosecuzione dei lavori. Conte ha detto anche che in seguito ad alcuni cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi fermare i lavori costerebbe più che proseguirli.

Al termine del discorso, il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato: «La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso». I gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle ha scritto in un comunicato che la posizione contraria all’opera del partito non cambia e che l’ultima decisione in merito sarà presa dal Parlamento.

La comunicazione di Conte è arrivata a tre giorni da un’importante scadenza: entro venerdì 26 luglio, infatti, il governo italiano dovrà comunicare alla Commissione Europea se intende proseguire la costruzione della TAV. In caso contrario l’Italia rischierebbe di perdere i finanziamenti promessi per realizzarla.

Nel messaggio, Conte ammette che la sua posizione sulla TAV era quella opposta fino a pochi mesi fa. Lo scorso 7 marzo aveva detto di non essere convinto che la TAV fosse «un progetto infrastrutturale di cui l’Italia ha bisogno» e aveva aggiunto, facendo riferimento all’analisi costi-benefici commissionata dal Ministero delle Infrastrutture, che gli «elementi negativi superano quelli positivi».

In questi quattro mesi però, spiega Conte, le cose sono cambiate: «Sono intervenuti fatti nuovi di cui dobbiamo tenere conto, nella risposta che venerdì il governo dovrà dare per evitare la perdita dei finanziamenti europei. L’Europa si è detta disponibile ad aumentare il finanziamento. Per la tratta nazionale l’Italia potrebbe beneficiare del finanziamento del 50 per cento.»

A giugno l’Unione Europea ha effettivamente detto che finanzierà il 55 per cento dell’opera, non più solo il 40 per cento: sono però numeri da prendere con cautela visto che ancora non si conoscono i costi. Conte inoltre ha detto che cercherà di convincere la Francia a spendere di più ma non può garantire che la sua proposta sarà accettata.

Conte infine ha spiegato che la Francia si è espressa a favore dell’opera e che «se volessimo bloccare l’opera non lo potremmo fare, condividendo questo percorso con la Francia». Ha aggiunto che arrivati a questo punto, solo il Parlamento potrebbe «prendere un decisione unilaterale».