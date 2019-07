I grossi ritardi dei treni tra Roma e Milano

Alle 5.10 di lunedì mattina è stata parzialmente sospesa la circolazione ferroviaria tra Rovezzano e Firenze Campo Marte, sulla linea dell’Alta velocità e su quella convenzionale tra Roma e Firenze, a causa di un principio di incendio a un impianto che gestisce la circolazione dei treni, scrive il sito della Rete ferroviaria italiana (RFI). RFI ha detto che sporgerà denuncia contro ignoti.

Trenitalia scrive che la circolazione, precedentemente sospesa sulle linee Torino/Milano – Roma/Napoli e Venezia/Verona – Roma/Napoli, è ripresa alle 7:10, con pesanti ritardi – una media di 180 minuti ma che arriva anche a 240 minuti – sia per i treni provenienti da nord, da Milano e Bologna, che da sud, da Napoli. Aggiunge che ci saranno altri forti rallentamenti a causa dei danni di quello che definisce un atto doloso; sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI per riparare l’infrastruttura, le forze dell’ordine, la Digos e la polizia scientifica. RFI informa che sono stati cancellati 25 treni dell’alta velocità sia di Trenitalia che di Italo e che è in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario; qui trovate la riprogrammazione fino alle 12 realizzata dalla direzione regionale toscana.

Trenitalia ha fatto sapere che tutti i passeggeri dei treni a lunga percorrenza possono richiedere il rimborso integrale del biglietto in biglietteria o compilando la richiesta online qui; oppure possono effettuare un cambio, sempre in biglietteria, indipendentemente dalla tariffa acquistata.

Repubblica scrive che la sospensione è dovuta all’incendio di una cabina elettrica dell’Alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano, in periferia di Firenze; aggiunge anche che, stando alle prime informazioni, l’incendio potrebbe essere doloso.