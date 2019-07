Donald Trump ha detto di non aver gradito i cori di alcuni suoi sostenitori contro la deputata Democratica Ilhan Omar

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi, parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, di non aver apprezzato il fatto che ieri, durante un suo discorso, alcuni suoi sostenitori avessero fatto un coro offensivo nei confronti della deputata del partito Democratico Ilhan Omar, nata in Somalia ed emigrata successivamente in Minnesota. I sostenitori avevano ripetuto più volte le parole «send her back», “rimandala a casa”, riferendosi al fatto che, secondo loro, sarebbe dovuta tornare in Somalia, nonostante sia cittadina e deputata statunitense. Trump ha detto di aver provato a fermare i cori (cosa che non è in realtà successa), che non gli hanno fatto piacere e che se dovessero essercene altri in futuro proverà «certamente» a fermarli. Omar è una delle quattro deputate che pochi giorni fa Trump aveva criticato con alcuni tweet razzisti, invitandole a tornare da dove erano venute.