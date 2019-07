I tweet razzisti di Trump contro quattro deputate

Domenica 14 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato un gruppo di quattro deputate del Partito Democratico, invitandole a tornare da dove sono venute. Senza nominarle esplicitamente, Trump faceva riferimento a quattro donne non bianche, tre delle quali peraltro sono nate negli Stati Uniti: Alexandria Ocasio-Cortez, nata a New York da genitori portoricani, l’afro-americana Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, figlia di immigrati palestinesi, e Ilhan Omar, nata in Somalia ed emigrata successivamente in Minnesota. Le deputate – elette alle ultime elezioni di metà mandato e dell’ala più di sinistra del Partito Democratico – si sono opposte con radicalità alle pessime condizioni di detenzione dei migranti nei centri al confine e alla sua politica della “tolleranza zero”. Trump ha scritto:

«È così interessante vedere deputate Democratiche ‘progressiste’, che sono originariamente venute da paesi in cui i governi sono una completa e totale catastrofe, i peggiori, più corrotti e inetti al mondo (quando non hanno proprio un governo), adesso dire ad alta voce al popolo degli Stati Uniti, la nazione più grande e potente sulla Terra, come il nostro governo deve essere gestito… Perché non se ne tornano indietro e aiutano a sistemare i posti totalmente guasti e infestati dal crimine dai quali provengono? Poi potranno tornare e mostrarci come hanno fatto».

Trump ha anche ironizzato sul fatto che Nancy Pelosi – speaker alla Camera, a sua volta criticata dalle quattro deputate – «sarebbe molto contenta di organizzarvi velocemente e gratuitamente il viaggio».

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Gli attacchi di Trump sono stati giudicati da moltissimi come razzisti – le quattro donne non sarebbero davvero statunitensi per via delle loro origini, secondo lui – e hanno causato molte reazioni e risposte, a partire da quelle di Nancy Pelosi che ha preso immediatamente le parti delle quattro donne spiegando quale sia secondo lei il vero obiettivo del presidente.

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again. Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019

Dopo le parole di Pelosi, Trump ha replicato: «È così triste vedere i democratici schierarsi con persone che parlano male del nostro paese e che odiano Israele» (Trump faceva riferimento ad alcune recenti dichiarazioni di Ilhan Omar). E ancora: «Chiamano i loro avversari, inclusa Nancy Pelosi, RAZZISTI. Il loro disgustoso linguaggio e le cose terribili che dicono degli Stati Uniti non possono essere fatte passare».

….and the many terrible things they say about the United States must not be allowed to go unchallenged. If the Democrat Party wants to continue to condone such disgraceful behavior, then we look even more forward to seeing you at the ballot box in 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

Una delle deputate coinvolte, riprendendo le parole di Trump sul paese in cui lei dovrebbe tornare, ha scritto: «Signor Presidente, come membri del Congresso, l’unico paese al quale prestiamo giuramento sono gli Stati Uniti. Ecco perché lottiamo per proteggerli dal peggiore, il più corrotto e inetto presidente che abbiamo mai visto»

Mr. President, As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States. Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 14, 2019

Alexandria Ocasio-Cortez ha a sua volta scritto che il problema di Trump è che non accetta l’America che le ha elette.