La maggioranza rischia di perdere un altro seggio al Senato, dopo che la giunta per le elezioni ha proposto di annullare l’elezione di Matteo Salvini in Calabria. Se il Senato confermerà la decisione della giunta, la maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle potrebbe trovarsi così ad avere un vantaggio di appena due voti sull’opposizione: 163 seggi su 161.

La decisione di annullare l’elezione di Salvini è arrivata dopo una richiesta di riconteggio dei voti da parte di Fulvia Caligiuri, che era candidata con Forza Italia nella circoscrizione di Reggio Calabria, come Salvini. Secondo Caligiuri, nel conteggio dei voti dopo le elezioni dello scorso anno si sarebbero verificate numerose irregolarità che ne hanno compromesso l’esito. La giunta per le elezioni – la cui composizione rispecchia quella dell’aula – le ha dato ragione, stabilendo che 2.916 voti assegnati a Lega e Fratelli d’Italia in realtà sarebbero spettati a Forza Italia. Per questo motivo la giunta ha chiesto al Senato di annullare l’elezione di Salvini e di assegnare il seggio a Caligiuri.

Matteo Salvini, che si era candidato ed è risultato eletto in altre quattro regioni, non perderà il suo posto al Senato: diventerebbe senatore del Lazio subentrando a un’altra senatrice leghista, Kristalia Rachele Papaevangeliu, che dovrebbe cedergli il seggio.

Se la decisione sarà confermata, quindi, la Lega passerà da 58 a 57 senatori. Il Movimento 5 Stelle, dopo le numerose espulsioni degli ultimi mesi, era già sceso a 106 membri, il che significa che il totale della maggioranza arriverebbe a 163 senatori, cioè appena due in più della maggioranza fissata a 161. In Senato siedono infatti 320 senatori: 314 eletti su 315 previsti dalla Costituzione – perché in Sicilia il Movimento 5 Stelle ha eletto più senatori di quanti candidati aveva, lasciando un seggio vacante – più un ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e altri cinque senatori a vita di nomina presidenziale.

Anche se la maggioranza dovesse ridursi ulteriormente, questo non significherebbe automaticamente che il governo sia destinato a cadere in breve tempo. Anche se bastano poche assenze o pochi dissidenti per scendere sotto la maggioranza assoluta dei seggi, spesso l’opposizione ha altrettanti problemi a rimanere compatta. Negli ultimi anni quasi sempre in Italia i governi si sono appoggiati su maggioranze risicate in Senato, ma nonostante questo sono spesso riusciti a rimanere in carica a lungo. Inoltre, Forza Italia e Fratelli d’Italia si comportano spesso da alleati della maggioranza, votando in particolare i provvedimenti proposti dalla Lega.