Instagram ha iniziato a nascondere i “Mi piace” anche in Italia

Da ieri per molti utenti italiani di Instagram non sono più visibili i “Mi piace” (i Like) sotto ai post degli altri utenti: è una modifica in fase di test, quindi non è detto che rimarrà così anche in futuro. Il primo paese in cui era cominciato il test era stato il Canada lo scorso aprile, e ieri sono stati aggiunti Italia, Irlanda, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda.

Instagram is testing hiding like count from audiences, as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019

Gli utenti per cui il test è già attivo, aprendo l’app di Instagram, vedranno un banner in alto che li avviserà della novità. Scorrendo il feed ora non sarà più visibile il numero totale dei “Mi piace” sotto ai post degli altri utenti, e si potranno verificare due situazioni: nel caso in cui tra le persone che hanno messo “Mi piace” a un post di un’altra persona ci sia qualcuno che si segue, si vedrà il nome di questa persona seguito da un più generico “e altri”; selezionando questa scritta si aprirà la schermata che di solito contiene la lista di tutte le persone che hanno messo “Mi piace” , ma ora conterrà solo il nome degli utenti seguiti. Nel secondo caso, invece, cioè se nessun utente che si segue abbia messo “Mi piace” , non comparirà nulla sotto al post.

Instagram ha tolto il numero totale dei like pic.twitter.com/9IQhWYmLa0 — J (@goodarry) July 17, 2019

Con questa nuova funzionalità, ha spiegato Instagram, «desideriamo che i tuoi follower si concentrino su ciò che condividi e non su quanti “Mi piace” ottengono i tuoi post. Durante questo test solo tu potrai vedere il numero totale di “Mi piace” dei tuoi post». Alla base della decisione di nascondere il numero dei “Mi piace”, ci sarebbe quindi l’intenzione di modificare il modo in cui gli utenti percepiscono la loro presenza sul social network, e incentivarli a pubblicare contenuti che siano realmente interessanti per gli altri e che non siano fatti esclusivamente per raccogliere “Mi piace”.