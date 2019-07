Cosa c’è stasera in TV

A meno che non vogliate rianalizzare nel dettaglio un episodio di Don Matteo che vi eravate persi, stasera in tv c’è un nuovo programma con Ale e Franz, che si basa sull’improvvisazione del duo e di alcuni ospiti. Oppure ci sono un film con Tom Hanks (The Circle) e uno con Leonardo Pieraccioni (Il principe e il pirata). In alternativa, i soliti programmi politici dei giovedì d’estate, su Rete 4 e La 7.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill. La serie esiste dal 2000 e finora sono andati in onda 245 episodi, ma ne arriveranno degli altri l’anno prossimo.

Anche se la vita sembra difficile, mai perdere la speranza! #DonMatteo12, prossimamente su @RaiUno. pic.twitter.com/CGQcGSiLFv — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) July 9, 2019

Rai Due

21.20 – Improvviserai

Un nuovo programma, ispirato a un format tedesco, con protagonisti i comici Ale e Franz e diversi ospiti che saranno chiamati di volta in volta a improvvisare. Il sito della Rai scrive che è un programma che mescola teatro, show televisivo e sitcom.

Sprovvisti di copione, si troveranno a improvvisare il seguito di una storia di cui conoscono solo l’incipit mentre lo sviluppo della trama è affidato ad un suggeritore.

Solo il personaggio interessato, tramite auricolare, e gli spettatori a casa sentiranno il suggerimento. Gli altri attori dovranno barcamenarsi nell’assecondare chi ha ricevuto il suggerimento: un meccanismo che genera di volta in volta un susseguirsi di gag comiche e tante risate.

Rai Tre

21.20 – The Circle

Due bravi attori – Tom Hanks e Emma Watson – e una storia potenzialmente di successo, perché tratta da un omonimo libro di fantascienza di Dave Eggers, che parla di una società tecnologica che ricorda, a tratti, Facebook, Google e Amazon.

Rete Quattro

21.25 – Fuori dal coro

Programma di opinioni e “approfondimento” condotto da Mario Giordano che, malgrado il titolo, contiene in abbondanza opinioni e tesi che oggi in Italia si possono considerare pienamente “coro”.

Qual è stato l'argomento che più vi ha fatto discutere della scorsa puntata di #Fuoridalcoro?@mariogiordano5 è pronto a svelarlo insieme a una piccola anticipazione della prossima puntata 💥 https://t.co/fYK8pxwK57 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) July 18, 2019

Canale 5

21.23 – Il principe e il pirata

Film del 2001 di-e-con Leonardo Pieraccioni, che a questo giro interpreta un maestro di scuola elementare. Oltre a Pieraccioni, ci sono anche Massimo Ceccherini e Luisa Ranieri.

Italia Uno

21.2o – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

20.40 – In onda – Estate

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese. Stasera c’è la puntata lunga, che va avanti fino quasi a mezzanotte.

TV8

21.35 – Spider-Man II

Quello del 2004, con Tobey Maguire, che è stato Peter Parker prima di Andrew Garfield e, soprattutto, di Tom Holland, che è l’Uomo Ragno in Spider-Man: Far from Home, in questi giorni nei cinema.

Nove

21.00 – Tutta la verità: “Il mostro di Firenze”

Inchiesta giornalistica sulla nota storia di cronaca nera, iniziata più di cinquant’anni fa.

Iris

21.00 – Sol levante

Film del 1993 tratto da un omonimo romanzo di Michael Crichton, che racconta del misterioso omicidio di una ragazza avvenuto in un grattacielo di una multinazionale giapponese a Los Angeles. A indagare sono i tenenti Webster Smith, Tom Graham e il capitano John Connor, interpretati da Wesley Snipes, Hervey Keitel e Sean Connery.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Miss Bala – Sola contro tutti