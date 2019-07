Le foto dell’installazione per “La casa di carta” a Milano

Il 19 luglio sarà disponibile su Netflix la terza stagione della serie spagnola La casa di carta (La casa de papel, nella versione originale), una delle serie che hanno avuto più successo negli ultimi anni. Per l’occasione Netflix ha realizzato un’installazione in piazza Affari a Milano con una gigantesca maschera di Salvador Dalì in tuta rossa, come la divisa usata dai personaggi della serie durante la rapina alla Zecca di Madrid, accanto alla famosa scultura di Maurizio Cattelan L.O.V.E. (cioè il dito medio).

Mercoledì c’è stata la presentazione dell’installazione, a cui hanno partecipato alcuni degli attori che fanno parte del cast: Luka Peros, Miguel Herran, Esther Acebo, Ursula Corberó e Jaime Lorente, che potreste conoscere meglio con i soprannomi usati nella serie: rispettivamente Marsiglia, Rio, Stoccolma, Tokyo e Denver. Sempre in piazza Affari, il 18 luglio alle 21.30 Netflix ha organizzato una visione pubblica in anteprima delle prime due puntate della nuova stagione.