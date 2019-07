Prime day di Amazon: le offerte migliori di lunedì 15 luglio

Il Prime Day di Amazon, o meglio i due “Prime Day” di Amazon che sono iniziati oggi e dureranno fino alla fine di martedì, possono essere una buona occasione per acquistare qualcosa a cui si era interessati da tempo e che in questi giorni costa molto meno. In alcuni casi le offerte – accessibili solo agli abbonati al programma di privilegi sulle spedizioni Amazon Prime – sono effettivamente degli affari; in molti altri sono semplici sconti convenienti, fino a un certo punto, e in altri ancora sono un po’ fuorvianti. Per questo abbiamo fatto una selezione tra quelle che davvero possono farvi risparmiare qualcosa.

Quelle che durano fino alla fine di martedì le trovate qui, mentre in questo articolo, quello che state leggendo, ci sono quelle che valgono solo per oggi, lunedì: alcune andranno avanti per tutto il giorno, altre solo per qualche ora, con la possibilità che i prodotti scontati vadano esauriti in fretta (solo le più convenienti o quelle sugli oggetti più desiderati, come alcuni prodotti Apple). Per questo continueremo ad aggiornare questo articolo tutto il giorno, segnalando oltre alle offerte che rimarranno sempre valide anche quelle che dureranno poco.

Offerte che durano poco

Sono le cosiddette offerte lampo, che hanno un timer che indica per quanto tempo andranno avanti: inizialmente il timer indica 15-12 ore, ma di fatto le offerte durano molto meno perché i prodotti sono scontati fino a esaurimento scorte. In questo momento l’offerta più interessante tra quelle di questo tipo è su un tablet Microsoft, il Surface Go con 8 GB di RAM e SSD da 128 GB: costa 530 euro, 100 in meno del solito.

Creme solari

Per la giornata di oggi ci sono sconti su alcune marche di creme solari: Ambre Solaire di Garnier, Sublime Sun di L’Oreal, Angstrom e Lierac, tra le altre. Per esempio la protezione 30 per bambini di Garnier costa circa 7 euro invece che i soliti 10, la protezione 30 per adulti di Sublime Sun costa attorno ai 6 euro invece che i circa 10 a cui la trovate normalmente, la protezione 50 di Angstrom costa 10 euro invece che 12, e il gel doposole della stessa marca costa 6 euro circa invece che i 9 e 90 a cui potevate trovarlo su Amazon fino allo scorso venerdì.

Se non siete soddisfatti di queste offerte, date un’occhiata alla nostra lista delle creme solari economiche che potete comprare online. E lasciate perdere la protezione 10 (a meno che non abbiate un fototipo davvero scuro), che non si scherza col sole.



Cosmetici

Ci sono (piccoli) sconti su alcuni cosmetici di Maybelline, L’Oreal, Max Factor, e Rimmel, tra gli altri. Per esempio, i rossetti della serie Lipfinity di Max Factor costano circa 6 euro invece che i soliti 8. Sono in offerta anche alcuni smalti della famosa marca OPI, quelli con i nomi creativi. Questo, per esempio, si chiama “Rosso grande mela”, e costa 10 euro invece che 13.

Macchine fotografiche

Ci sono un po’ di offerte valide anche su macchine fotografiche e loro accessori. Per oggi la fotocamera compatta Olympus PEN E-PL9 costa 489 euro invece che i soliti 590 a cui normalmente potete trovarla su Amazon, e la fotocamera digitale Nikon Coolpix P900 costa 490 euro invece che i soliti 600.

Se siete di quelli che preferiscono che delle proprie esperienze non resti testimonianza per i posteri, sappiate che ci sono buoni sconti anche su ottimi binocoli. L’unico modo di ricordare quel tramonto, o quel volatile raro, sarà con la memoria.



Arredamento Kartell

Per gli appassionati di design, ci sono sconti su molti prodotti Kartell, a cominciare dai famosissimi Componibili, a due o a tre piani. Sono oggetti esposti anche al Museum of Modern Art (MoMA) di New York e al Centre George Pompidou di Parigi: li disegnò la designer e architetta milanese Anna Castelli Ferrieri, moglie del fondatore di Kartell Giulio Castelli. Si possono usare come comodino ed essendo fatti di plastica sono adatti anche per arredare il bagno. Ci sono di vari colori: per oggi quello a due piani costa 67 euro invece che 81, quello a tre scomparti 90 euro invece di 113.



Tra i prodotti scontati di Kartell, però, ce ne sono molti altri interessanti: c’è il tavolino Tip Top, per esempio, a 138 euro invece di 164, lo sgabello Stone a 123 euro invece che 150, quattro sedie Masters a 460 euro invece di 548, due sedie Victoria Ghost a 297 euro invece che 351, la libreria Bookworm a 325 euro invece di 390, il tavolo Invisible a 597 euro invece di 706 (in questo ultimo caso però sappiate che è arrivato a costare anche meno, in passato).

Lampade di Artemide

Tra i marchi che oggi hanno prodotti in sconto c’è Artemide, storica azienda di lampade e sistemi di illuminazione italiana, fondata nel 1959. Ci sono offerte su alcune delle sue lampade da tavolo e da comodino più note, di quelle di cui magari non sapete il nome, ma che probabilmente avete visto a casa di qualcuno, ma anche su una rivista o sul set di un film. Ad esempio l’Eclisse, disegnata da Vico Magistretti nel 1966: fa parte della collezione permanente del MoMA, tra le altre cose. È fatta da due semisfere che ruotano una dentro l’altra: la luminosità si può regolare eclissando – appunto – la lampadina, che sta nella semisfera più interna. Al livello minimo di luminosità è molto romantica, ma al livello massimo ci si può anche lavorare. Con lo sconto del Prime Day costa un po’ meno dei soliti 100-110 euro se vi piace arancione o rossa.

Sedia Varier (ex sedia Stokke)

Visto il numero di ore consecutive che passiamo al computer, le postazioni di lavoro al Post si sono via via personalizzate in direzione di una maggiore ergonomia. Il posto del vicedirettore, per esempio, è riconoscibilissimo per via della sedia Stokke – che non si chiama più Stokke, ma ci arriviamo – che il suddetto vicedirettore usa con soddisfazione, e dice che il suo collo sta meglio da quando la usa. Per chi la conosce: dal 2006 non la produce più Stokke ma Varier. È lo stesso design e lo stesso designer. Per chi non la conosce: ci si sta in ginocchio ed è senza schienale, sì, ma per ottime ragioni. Per chi la vuole: su Amazon oggi quella blu e nera costa 166 euro invece che 270, ma ci sono sconti (minori) su altri modelli e colori.



Treppiedi e altri accessori Manfrotto per la fotografia

Ci sono sconti su molti treppiedi e accessori per la fotografia (i fotografi ci concedano l’espressione) del marchio Manfrotto. Il redattore del Post che se ne intende dice che i cavalletti sono validi e piuttosto robusti, quindi forse vale la pena di dare un’occhiata, ad esempio, a questo treppiede in carbonio a tre sezioni, che costa 300 euro (299, in realtà: lo sapete come fanno) invece dei soliti 390. C’è anche qualcosa di più abbordabile: quest’altro treppiede a quattro sezioni in alluminio, per esempio, costa 140 invece dei soliti 210.



Tre chili di Nutella

Contro: questo bidone di Nutella da tre chili costa 19 euro invece dei soliti 26, ma è arrivato a costare meno, in passato. Pro: sono tre chili di Nutella. Che fai, dici di no?

Se proprio la Nutella non fa per voi, c’è un’offerta anche su 140 pacchetti di caramelle gommose Haribo, ma dovete spendere parecchio di più.



Caraffe filtranti

Abbiamo stabilito che servono solo a rendere più buona da bere l’acqua di rubinetto, ma ben vengano se ci fanno consumare meno bottiglie di plastica. Ce n’è qualcuna scontata, per oggi: la più economica in generale costa 10 euro. La più economica della marca Brita, 14 euro.



Attrezzi

Ci sono molte promozioni su oggetti utili per fare lavoretti in casa e in giardino: alcuni strumenti di Black+Decker, Bosch e molti attrezzi e strumenti Stanley. Quando al redattore più esperto di bricolage è stato chiesto se Stanley fosse un marchio famoso per quanto riguarda gli attrezzi, ha risposto «è un po’ come se mi chiedeste se Gucci è famoso per quanto riguarda l’abbigliamento», quindi ora date un’occhiata a questa smerigliatrice in offerta.



Zaini e valigie Eastpak

Ci sono diversi prodotti Eastpak in offerta: zaini, borse, marsupi, astucci. Purtroppo non è in offerta il trolley per quelli che odiano i trolley, ma è uno dei momenti in cui è costato meno, negli ultimi anni, e c’è comunque un buon borsone in promozione, in quella categoria. Gli zaini classici non hanno un grosso sconto (soprattutto considerando che è capitato in passato che avessero un prezzo inferiore), ma vale comunque la pena di dare un’occhiata.



Pannolini, salviette, filtri per il mangiapannolini

Se state per avere figli o ne avete di molto piccoli, per oggi sono in sconto alcuni modelli di pannolini Huggies (tra cui una confezione di 168 pannolini per bambini tra i 4 e i 9 kg a 23 euro invece che 33), pannolini Pampers (tra cui quelli da usare al mare o in piscina) e le salviette umide. Costa meno anche la confezione da 12 filtri di ricambio per il cosiddetto “Maialino” (il bidone mangiapannolini di Foppapedretti), che oggi trovate a 64 euro, invece dei circa 86 euro a cui di solito è venduta su Amazon (è il secondo prezzo più basso mai raggiunto).



Passeggini e carrozzine e seggiolini

Può farvi comodo anche sapere che c’è un grosso sconto su uno di quei set carrozzina-passeggino-seggiolino-per-auto: oggi costa circa 249 euro invece che 299 e c’è in vari colori. C’è un piccolo sconto anche su alcuni passeggini meno accessoriati: il modello Hurra di Foppapedretti, per esempio, costa circa 20 euro in meno di quanto costi normalmente (il prezzo che di solito ha su Amazon è 90 euro), e il passeggino Zippy Light di Inglesina oggi costa 180 euro (è il prezzo più basso mai raggiunto: in genere costa 240 euro). Se siete neogenitori, o avete amici neogenitori, date comunque uno sguardo anche a questa lista.



Moleskine

Ci sono un po’ di sconti sui prodotti Moleskine: no, non i classici taccuini, ovviamente (anche se in genere su Amazon costano un po’ meno). C’è però uno sconto su un bellissimo diario di viaggio, e su uno zaino dall’aria sobria e resistente.

Spazzolini elettrici

Tra gli spazzolini elettrici di Oral-B quasi tutti fanno due cose semplici che possono migliorare molto la qualità dello spazzolamento: hanno un timer che segnala quando passare da un’arcata all’altra, con un cambiamento nella vibrazione, in modo che i denti siano spazzolati per tutto il tempo necessario; emettono una luce quando si preme con troppa forza su denti e gengive, rischiando di farle sanguinare. L’Oral-B Genius 8000N ha tre testine, fa tutte queste cose e costa 95 euro. Se tenete alla qualità dello spazzolamento ma anche al portafoglio, c’è l’Oral-B Pro 2 2500, più abbordabile, oggi sui 39 euro.



Come abbiamo selezionato questi oggetti

Non tutte le offerte che vengono pubblicizzate durante queste giornate di sconto sono veramente convenienti come sembra. Amazon infatti calcola i suoi sconti sulla base del prezzo originale dell’oggetto in vendita. Spesso, però, capita che l’oggetto in sconto sia già stato in offerta in passato, oppure che il suo prezzo si fosse già comunque abbassato rispetto al prezzo originale. Per capire quanto state effettivamente risparmiando potete consultare siti come Camelcamelcamel, che registra l’andamento dei prezzi dei prodotti in vendita su Amazon, e vi permette di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l’oggetto che vorreste comprare. Per le nostre selezioni abbiamo scelto prodotti per cui davvero si risparmia una somma significativa rispetto a quanto si spenderebbe di solito, ma tenete conto che sugli oggetti meno costosi i risparmi sono prevedibilmente inferiori.

