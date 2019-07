Creme solari che costano poco, da comprare online

Forse non abbiamo ancora detto quanto è importante la crema solare. O forse sì, nel 2016 potremmo aver sfiorato l’argomento. In ogni caso ― lo ripetiamo per chi non era attento ― i dermatologi consigliano di mettere sempre la crema solare quando ci si espone al sole: non solo nelle ore più calde, non solo chi ha la pelle molto chiara e non solo chi non è interessato all’abbronzatura. L’eccessiva e prolungata esposizione ai raggi ultravioletti (UV) è tra i fattori di rischio più importanti nell’insorgenza dei tumori della pelle e la crema solare è la protezione più efficace contro questo rischio (oltre naturalmente alla non esposizione al sole).

Ciò che garantisce che una crema solare faccia il suo lavoro di protezione della pelle dai raggi UV è l’SPF (Solar Protection Factor). Quando leggete SPF e poi un numero sulla confezione della crema solare che volete acquistare, significa che è stata sottoposta a dei test precisi: per questo se c’è l’SPF potete andare tranquilli, a prescindere dal prezzo della crema in questione. Più il numero è alto e maggiore sarà la protezione. Sulle confezioni di alcune creme solari c’è la sigla IP – sta per “indice di protezione” – invece che SPF: sono la stessa cosa.

Sappiamo a cosa state pensando: passate già mesi a decidere dove andare in vacanza, settimane a organizzare il viaggio, giorni per far stare tutto in valigia, almeno con l’acquisto della crema solare sarebbe bello cavarsela in fretta. E infatti di seguito trovate una lista di creme solari con diversi SPF che potete acquistare su Amazon o su altri negozi online come quello delle profumerie Douglas, quello di Decathlon e Amica Farmacia risparmiando il più possibile. Poi, sempre per chi non era attento ma adesso è tutto orecchi, abbiamo riassunto in dieci punti tutto quello che c’è da sapere sulle creme solari.

SPF 5o+

Su Amazon e con consegna Prime la crema solare più conveniente è Nivea Sun Protect & Hydrate: la confezione da 200 ml costa 8,30 euro. Se preferite la crema solare spray, c’è Garnier Ambre Solaire da 200 ml a 11,50 euro. Se invece cercate confezioni più piccole perché usate la protezione 50+ solo su alcune zone del corpo (come cicatrici e tatuaggi), sempre su Amazon c’è la confezione da 50 ml di Garnier Ambre Solaire a 3,90 euro. Sul sito delle profumerie Douglas ci sono sconti sulle creme solari fino al 40 per cento, per esempio una crema solare economica è quella di Douglas collection 50+ da 200 ml a 11,90 euro. Sul sito di Decathlon, le creme solari Aptonia rientrano nella fascia economica: la 50+ da 200 ml costa 12 euro. Per chi si scotta sempre le labbra, sempre sul sito di Decathlon c’è uno stick di Aptonia per bambini in sconto a 2,90 euro fino a esaurimento scorte oppure questo due in uno (per labbra e per viso) a 7 euro.

SPF 30

Su Amazon l’opzione in assoluto più economica è la confezione da 250 ml di Delice Solaire a 4,50 euro con consegna Prime. Se preferite quantità minori c’è Garnier Ambre Solaire da 50 ml a 5,50 euro, ma in generale le confezioni più piccole sono meno convenienti. Sul sito di Decathlon la crema solare protezione 30 di Aptonia costa 9 euro per 150 ml. Su Amica Farmacia c’è la confezione da 75 ml di Equilibra all’aloe in sconto a 5,60 euro oppure quella per bambini da 150 ml a 10,90 euro. Sempre su Amica Farmacia c’è uno stick per le labbra in sconto a 5,60. Su Douglas i prezzi delle creme sono un po’ più alti, anche se ci sono diversi sconti: potete dare un occhio se siete in cerca di una marca specifica.

SPF 20

Sul sito di Decathlon c’è la confezione spray di Nivea Sun da 200 ml in sconto a 7 euro fino a esaurimento scorte. Su Amazon con consegna Prime trovate la confezione di Garnier Ambre Solaire da 200 ml a 7,50 euro oppure la confezione spray da 200 ml a 10 euro. Su Amica Farmacia c’è Equilibra all’aloe da 200 ml in sconto a 11 euro.

SPF 15

Su Amazon con consegna Prime ci sono diverse opzioni di confezioni da 200 ml sotto gli 8 euro: 200 ml di Garnier Ambre Solaire costa 7,85, la confezione da 200 ml di Nivea Sun Protect & Hydrate costa 7,63 e L’Oreal Paris da 200 ml costa 7,90 euro. Se preferite la crema spray c’è, la confezione da 200 ml sempre di L’Oreal Paris che costa 8,85 euro.

SPF 10

La crema solare protezione 10 più conveniente è quella di Garnier Ambre Solaire da 200 ml che costa 7,50 euro su Amazon.

Cose da sapere su abbronzatura e creme solari, in sintesi

1. La pelle si scurisce stando al sole in seguito a un meccanismo di difesa attuato dall’organismo per contrastare i raggi ultravioletti (UV).

2. Le creme più affidabili sono quelle con l’indicazione “protezione ad ampio spettro” (“broad spectrum“, in inglese), perché garantiscono filtri solari sia per gli UVB sia per gli UVA, entrambi pericolosi per la pelle.

2. Le creme solari bloccano principalmente gli UVB, che sono una parte minoritaria degli UV che arrivano alla superficie terrestre e sono quelli che causano le scottature.

4. Gli UVA (gli altri UV che arrivano sulla Terra oltre agli UVB) sono ben schermati dai vestiti.

5. I rischi che si corrono a stare tanto esposti al sole dipendono dal proprio fototipo, cioè dalle caratteristiche della propria pelle. I fototipi sono sei.

6. Il numero che si trova indicato sui cosmetici che contengono filtri solari è il Solar Protection Factor (SPF): scegliete quello che fa per voi in base al vostro fototipo.

7. È consigliabile applicare la crema solare tra 30 e 15 minuti prima di esporsi al sole.

8. La crema va applicata più volte nel corso della giornata: l’ideale è ogni due ore, riapplicandola anche subito dopo essersi fatti il bagno, anche se sulla confezione c’è scritto “resistente all’acqua”.

9. Nelle ore centrali della giornata, quando i raggi del sole sono perpendicolari alla superficie terrestre, è meglio stare all’ombra.

10. La scadenza delle creme solari è segnalata con il disegno di una confezione di crema aperta e un numero che indica una durata in mesi dopo l’apertura.

