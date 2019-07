A guardare Wimbledon

Wimbledon, il torneo di tennis di Londra, il più antico e prestigioso al mondo, si è concluso domenica 14 luglio con la vittoria del serbo Novak Djokovic contro lo svizzero Roger Federer, in una partita che resterà nella storia del tennis. La gara femminile era stata vinta il giorno prima dalla rumena Simona Halep, che aveva sconfitto la statunitense Serena Williams.

Oltre alle grandi foto e storie di sport, Wimbledon porta con sé la partecipazione di molti personaggi famosi che ne affollano gli spalti, che si possono dividere in tre categorie fisse: gli appassionati che ritornano ogni anno, come la direttrice di Vogue Anna Wintour, gli attori Hugh Grant e Benedict Cumberbatch e l’ex calciatore David Beckham; le ex star del tennis, come Martina Navratilova, Stan Smith, Billie Jean King e Rod Laver; e la famiglia reale e i rappresentanti britannici, come Meghan Markle, Kate Middleton e i suoi fratelli Pippa e James, e la prima ministra Theresa May. Due presenze più insolite sono invece il golfista italiano Maurizio Molinari e l’attrice Phoebe Waller-Bridge, tra i tanti altri fotografati sugli spalti che trovate qui sotto.