Simona Halep ha vinto Wimbledon

La tennista romena Simona Halep ha vinto il torneo singolare femminile di Wimbledon contro la statunitense Serena Williams: la finale, giocata sabato pomeriggio, è finita in due set con il punteggio di 6-2, 6-2.

Il torneo di Wimbledon, nel Regno Unito, è uno dei quattro più prestigiosi al mondo – quelli del cosiddetto Grande Slam – ed il più prestigioso in assoluto giocato sull’erba. Per Halep, che ha 27 anni e aveva iniziato il torneo come numero 7 al mondo, quella di oggi è la prima vittoria a Wimbledon e una delle più importanti vittorie in carriera, dopo quella del 2018 al Roland Garros, il torneo di Parigi che si gioca sulla terra rossa.

La vittoria di Halep è ancora più prestigiosa perché ottenuta contro Serena Williams, che ha 37 anni ma è considerata da molti la tennista più forte di sempre: ha vinto 23 tornei del Grande Slam e 7 volte Wimbledon, la prima nel 2002 e l’ultima nel 2016.