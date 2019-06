Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV inizia una nuova edizione di Temptation Island, con sei nuove coppie e il solito falò. L’alternativa sportiva è la partita degli Europei Under 21 di calcio maschile tra Francia e Romania, dal cui risultato dipenderà la qualificazione dell’Italia alle semifinali del torneo. Tra i film c’è invece il primo di James Bond, con Sean Connery e quella famosa scena con Ursula Andress.

Rai 1

21.25 – Un’inguaribile ottimista

Un film del 20015 con Susan Sarandon, Rose Byrne e J.K. Simmons, scritto e diretto da Lorene Scafaria. Parla di una donna che dopo la morte del marito va a vivere a Los Angeles per stare insieme alla figlia, ma la figlia invece si trasferisce a New York. La madre decide quindi di cambiare molte cose nella sua vita.

Rai 2

21.00 – Europei Under 21: Francia-Romania

Partita del Girone C degli Europei di calcio per nazionali Under 21. È una partita importante perché, a seconda del risultato, la nazionale italiana potrebbe qualificarsi alle semifinali del torneo. Alle semifinali passano infatti le prime tre squadre dei tre gironi e la migliore seconda. Francia e Romania si qualificano entrambe se pareggiano. L’Italia si qualifica se vince la Romania o se vince la Francia con almeno tre gol di scarto. Insomma, rischiamo di sentire molto la parola “biscotto” domani.

Rai 3

21.20 – Prima dell’alba

Seconda puntata del programma di approfondimento culturale condotto da Salvo Sottile in cui si racconta quello che succede di notte in Italia, dal lavoro al divertimento al crimine.

🔊Questa notte LIVE dalla Rampa

➡PONTE MORANDI: UN ANNO DOPO

➡MESTIERI ANTICHI: SOPRAVVIVERE ALLA MODERNITA'

➡PENDOLARISMO ESTREMO

➡ITALIANI IN SVIZZERA TRA CASINO' E SEX CLUB

➡I SEX CLUB PREFERITI DAGLI ITALIANI

21.20 su #Rai3 e Live Tweeting

@salvosottile #Primadellalba pic.twitter.com/YKwzvV28jZ — Prima dell'alba (@primadellalba1) June 24, 2019

Rete 4

21.30 – Quarta Repubblica

È una nuova puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Temptation Island

Prima puntata della nuova edizione del reality show in cui sei coppie vivono separate per alcune settimane, circondati però da femmine o maschi che sono lì apposta per corteggiarli, tentarli e, così facendo, far capire loro se sono davvero innamorati del compagno o della compagna con cui sono andati lì. Ne parlammo due anni fa: nel frattempo sono cambiati i concorrenti, non le regole e le dinamiche.

A giudicare da queste immagini questa sera c'è solo una cosa da fare: divano, tv e #TemptationIsland! 😏🔥 https://t.co/VX3doumqdm — Witty TV (@WittyTV) June 24, 2019

Italia 1

21.20 – 22 minutes

Film russo basato sulla storia vera di un attacco a una petroliera russa da parte di un gruppo di soldati somali. L’equipaggio riuscì a mandare una richiesta di soccorso ricevuta dalla nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”.

La 7

21.20 – L’ombra del diavolo

È un thriller del 1997, con Brad Pitt che interpreta un membro dell’IRA, il gruppo armato che lottava per l’indipendenza irlandese, e con Harrison Ford che interpreta un poliziotto che lo accoglie in casa sua a New York. Il personaggio di Pitt è lì per comprare armi per l’IRA, ma il poliziotto non lo sa.

TV 8

21.25 – Agente 007 – Licenza di uccidere

Il primissimo film sull’agente segreto James Bond, che all’epoca era interpretato da Sean Connery. Fu realizzato spendendo poco, ma ebbe molto successo e per questo poi diede inizio alla saga di 007; uscì nel 1962. Il ruolo della “Bond girl” in questo film è di Ursula Andress.

Nove

21.20 – Killing Michael Jackson

Documentario sulla morte di Michael Jackson, avvenuta il 25 giugno 2009.

Iris

21.10 – Bordertown

Film del 2006 con Jennifer Lopez, Antonio Banderas e Martin Sheen. Racconta la vera storia delle donne messicane assassinate a Ciudad Juárez, e di una reporter statunitense mandata sul posto dal giornale per cui lavora per scrivere un articolo.

Sky Cinema Drama

21.00 – Quello che non so di lei