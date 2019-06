Le partite di oggi ai Mondiali di calcio femminile

Oggi, martedì 11 giugno, ci sarà la quinta giornata dei Mondiali femminili di calcio iniziati lo scorso venerdì. Durante la giornata di oggi si giocheranno tre partite: Nuova Zelanda-Olanda alle 15, Cile-Svezia alle 18 e Stati Uniti-Thailandia alle 21. La prima partita completerà il primo turno di partite del gruppo E, mentre le altre due partite sono del gruppo F, l’ultimo a scendere in campo. Ieri nella quarta giornata sono scese in campo Argentina-Giappone, finita 0-0, e Canada-Camerun vinta dalle canadesi per 1-0.

Dove vedere le partite di oggi

Tutte le partite di oggi verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, sul canale 202, dedicato ai Mondiali. I collegamenti partiranno dieci minuti prima del fischio di inizio di ogni partita, e in mezzo ci saranno gli approfondimenti in studio condotti da Alessia Tarquinio. Gli abbonati a Sky potranno seguire le partite anche in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now TV, mentre su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro per vederle.

Nella partita delle 15 tra Nuova Zelanda e Olanda, che si giocherà allo Stade Océan di Le Havre, non c’è una vera favorita: la Nuova Zelanda ha partecipato ai Mondiali per ben 5 volte, ma non andando mai oltre la fase a gironi, e attualmente è 19° nel ranking mondiale. L’Olanda invece è 8°, tuttavia questa è solo la sua seconda partecipazione a un Campionato mondiale.

Le altre due partite invece dovrebbero essere meno equilibrate: tra Cile e Svezia la favorita è senza dubbio la Svezia, che ha giocato una finale mondiale nel 2003 (perdendo 2-1 contro la Germania) e attualmente è alla nona posizione del ranking. Per il Cile, che è 39°, questo è l’esordio in un Campionato mondiale. La partita si giocherà al Roazhon Park di Rennes.

Nella partita delle 21 tra Stati Uniti e Thailandia il divario tra le due squadre è ancora più ampio: le americane sono prime nel ranking mondiale e hanno vinto tre Coppe del Mondo, l’ultima delle quali nella passata edizione. La Thailandia invece è 34° e nella sua unica partecipazione ai Mondiali oltre a questa fu eliminata ai gironi, nel 2015. Questa sarà la partita che chiuderà il gruppo F e si giocherà allo stadio Auguste Delaune, a Reims.