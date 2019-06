Le partite di oggi ai Mondiali femminili di calcio

Oggi, lunedì 10 giugno, ci sarà la quarta giornata dei Mondiali femminili di calcio iniziati lo scorso venerdì. Durante la giornata di oggi si giocheranno due partite, Argentina-Giappone alle 18 e Canada-Camerun alle 21. La prima partita completerà il primo turno del gruppo D, dove hanno già giocato ieri Inghilterra e Scozia (è finita 2-1 per gli inglesi). Canada e Camerun fanno parte invece del gruppo E.

Dove vedere Argentina-Giappone e Canada-Camerun

Argentina-Giappone si giocherà allo stadio Parco dei Principi di Parigi, alle 18. Sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sul canale 202: la diretta inizierà alle 17.50. Sulla carta la squadra favorita è il Giappone, che è attualmente 7° nel ranking mondiale e ha già vinto un Mondiale nel 2011, mentre l’Argentina femminile è 37° e non è mai andata oltre i gironi nelle sue tre apparizioni ai Mondiali.

Canada-Camerun si giocherà allo Stade de la Mosson di Montpellier e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sempre sul canale 202, a partire dalle 20.50. In questo caso la squadra con più probabilità di vittoria è il Canada: si trova alla quinta posizione del ranking e ha giocato una semifinale mondiale nel 2003. Il Camerun invece è 46° e ha partecipato due volte ai Mondiali, non andando mai oltre i sedicesimi di finale.

Gli abbonati a Sky potranno seguire entrambe le partite anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV, mentre su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro per vederle.