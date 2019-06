Cosa c’è stasera in TV

Se non vi è bastata la prima partita dell’Italia ai mondiali di calcio femminili, stasera in TV potete guardare la finale della Nations League tra Portogallo e Olanda. In alternativa c’è un programma sulla musica di Beethoven di Ezio Bosso, un film su una storia vera sullo tsunami thailandese del 2004 e un film d’azione con le divinità dell’antica Grecia.

Rai Uno

20.30 – Portogallo-Olanda

Finale della Nations League, il torneo fra squadre nazionali europee che ha sostituito gran parte delle amichevoli internazionali (ma non le qualificazioni agli Europei).

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Oggi è la serata in cui su Rai Due vanno in onda due serie tv poliziesche. La prima è N.C.I.S., la seconda Elementary, una di quelle che ha portato il personaggio di Sherlock Holmes ai giorni nostri, con Watson donna, cioè Lucy Liu. Inizia alle 21.50.

💨 Un cadavere viene ritrovato e l’autopsia stabilisce che si tratta di esalazioni di cloro gassoso.

📚 Una giovane matematica viene rapita perché modifichi le mappe alluvionali di una certa zona della città. Stasera alle 21.05 @NCIS_CBS e a seguire @Elementary_CBS pic.twitter.com/xQo00bDxwg — Rai2 (@RaiDue) June 9, 2019

Rai Tre

20.30 – Che storia è la Musica

Programma di musica e parole del compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso, questa sera dedicato a Ludwig van Beethoven. Tra gli ospiti ci saranno Luca Bizzarri, Enrico Mentana e Gino Strada.

Rete 4

21.30 – #Cr4 la repubblica delle donne

Un best of del programma di Piero Chiambretti andato in onda quest’inverno, quello costruito come se fosse un rotocalco.

Canale 5

21.20 – Lontano da te

Primo episodio di una nuova serie tv romantica di Mediaset: comincia con l’incontro di una spagnola e un romano a Praga.

Italia Uno

21.18 – La furia dei titani

Film d’azione ambientato in un’antica Grecia mitica con tanto di divinità, ma non cercate la fedeltà alle storie che avevate imparato al liceo classico. Liam Neeson interpreta il dio Zeus, Ralph Fiennes è Ade e Rosamund Pike è Andromeda. Il protagonista però è l’eroe Perseo, interpretato da Sam Worthington. È il sequel di Scontro tra titani.

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti. Questa sera si parlerà della morte di Imane Fadil.

Ascoltate le rivelazioni choc che ci ha rilasciato e non perdetevi il servizio completo, in onda questa sera.

Vi aspettiamo, #nonelarena, 20.30, @La7tv pic.twitter.com/b6goHkyCsP — Non è l’Arena (@nonelarena) 9 giugno 2019

TV8

21.25 – Gran Premio di Formula 1 del Canada

In differita, il settimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, il primo di quest’anno che si corre nelle Americhe e il primo in cui partirà dalla pole position Sebastian Vettel della Ferrari, che ieri ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche piazzandosi in testa alla griglia di partenza davanti a Lewis Hamilton della Mercedes e al compagno di scuderia Charles Leclerc.

Rai Quattro

21.21 – The Impossible

Film del 2012 con Naomi Watts ed Ewan McGregor che racconta una storia vera, quella di una famiglia spagnola sopravvissuta allo tsunami in Thailandia del 2004.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Caro dittatore

Sky Cinema 2

21.15 – The Village

Sky Cinema Family

21.00 – Il regno di Wuba